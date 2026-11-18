हेमराज कश्यप, चित्रकूट। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड के अति पिछड़े जिले चित्रकूट से देशभर में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन की योजना का शुभारंभ किया था।

उद्देश्य था कि छोटे और सीमांत किसान अकेले खेती करने के बजाय संगठित होकर उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार तक अपनी पहुंच मजबूत करें। छह साल बाद इस पहल का असर चित्रकूट की खेती में दिखाई देने लगा है।

जिले में 27 एफपीओ काम कर रहे हैं, जिनसे करीब 10 हजार किसान जुड़े हैं। इन संगठनों के माध्यम से किसान अब परंपरागत खेती के साथ नई फसलों और सामूहिक उद्यम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

नादिनकुर्मियान गांव में लेमनग्रास की खेती और उससे तेल उत्पादन का मॉडल इसी बदलाव की मिसाल बन रहा है। अब इस पहल में महिला किसानों की भागीदारी भी बढ़ी है। महिला व पुरुष करीब 700 किसान लेमनग्रास व कैमोमाइल की खेती कर रहे हैं। तेल निकालने की दो प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित हो चुकी है।

बुंदेलखंड में किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में सिंचाई के लिए पानी की कमी और अन्ना मवेशियों से फसलों की सुरक्षा शामिल है। ऐसे में लेमनग्रास की खेती किसानों के लिए एक वैकल्पिक राह बनकर उभरी है। कम पानी और कम उपजाऊ जमीन में भी इसकी खेती संभव है।

एक बार रोपाई करने के बाद कई वर्षों तक इसकी कटाई की जा सकती है। यही वजह है कि किसान अब इस फसल को अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। नादिनकुर्मियान गांव के लव सिंह ने किसानों को एकजुट कर सामूहिक खेती का माडल तैयार किया।

उन्होंने बताया कि देव बाबा बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम का उनका एफपीओ किसानों को लेमनग्रास की खेती के लिए प्रेरित करता है अब तक करीब 650 किसान जुड़ चुके हैं। समूह के किसान लेमनग्रास की खेती कर रहे हैं और गांव में स्थापित आयल यूनिट में इसकी पत्तियों से सुगंधित तेल निकाला जा रहा है। इससे किसानों को केवल फसल उगाने तक सीमित रहने के बजाय उसके प्रसंस्करण से जुड़ने का अवसर मिला है। लव सिंह बताते हैं कि उन्हें 26 जनवरी 2027 को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का आमंत्रित मिला है।

महिला किसान चुन्नी देवी बताती हैं कि लेमनग्रास की खेती से उनको प्रति बीघा प्रतिवर्ष करीब 80 हजार से एक लाख रुपये तक आय मिलने का अनुमान है। लेमनग्रास के साथ कैमोमाइल की खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कैमोमाइल की खेती से प्रति बीघा करीब डेढ़ लाख रुपये तक आय मिलने की संभावना है। उन्होंने अपनी उपज का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण करने के लिए ग्राम पंचायत बंदरी के सिलखोरी में लेमनग्रास प्रोसेसिंग और कैमोमाइल डिस्टिलेशन यूनिट स्थापित किया हैं।