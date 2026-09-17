चित्रकूट: नशे में धुत युवक घरवालों को दे रहा था गाली, परिजनों ने डांटा तो फंदा लगाकर दी जान

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। सरधुवा थाना क्षेत्र के ममसी बुजुर्ग गांव में गुरुवार की सुबह मंदिर में लगे एक पेड़ पर दुप्पटे से फंदा लगाकर 22 वर्षीय श्यामू रैकवार ने खुदकुशी कर ली। जानकारी होते ही स्वजन ने पुलिस सूचना दी। स्वजन के अनुसार बुधवार की रात को नशे की हालत में घर आने पर वह सभी को गाली गलौज कर रहा था।इसे लेकर उसके बीमार पिता व अन्य स्वजन ने युवक को डांट लगाई थी। इसी से क्षुब्ध होकर उसने खुदकुशी की है।

ममसी बुंजुर्ग गांव निवासी अभिलाष रैकवार ने बताया कि उसका चाचा राजेश का पुत्र 22 वर्षीय श्यामू अपने बड़े भाई रामू के साथ राजस्थान में एक प्राइवेट कंपनी के केबिल बिछाने का काम करता था। उसके पिता की तबीयत कई महीने से खराब चल रही है।

इसी नाते श्यामू एक माह पूर्व नौकरी छोडकर पिता का इलाज कराने गांव आ गया था। वह अक्सर शराब पीकर घर आता और स्वजन से विवाद करता था। बुधवार की देर रात को वह घर आया तो नशे में धुत्त था। पूरे परिवार को गाली देने लगा और पीटने की धमकी दे रहा था।