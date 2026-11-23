जागरण संवाददाता, चित्रकूट। धर्मनगरी के कई इलाके नशे के हाटस्पाट बन रहे हैं। बाहरी जिलों से गांजा और शराब पहुंच रही है। पहले स्मैक और चरस की तस्करी भी होती थी, लेकिन फिलहाल गांजा और कच्ची शराब का चलन अधिक है। जनवरी से नवंबर तक नशे से जुड़े 370 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए और 380 लोग पकड़े गए। इसके बावजूद तस्करी जारी है।

हाल ही में जीआरपी चित्रकूट और पहाड़ी पुलिस ने दूसरे जिले के चार युवकों को करीब 33 किलो गांजे के साथ पकड़ा। रेलवे स्टेशन, अस्थायी बस स्टैंड, मंदाकिनी नदी के पुलघाट, तरौंहा किला और सीतापुर के आसपास के इलाके नशे की गतिविधियों को लेकर चर्चा में हैं। गांजे की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अलावा ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार से होने की बात सामने आई है।

तस्कर चार पहिया वाहनों से खेप लाकर आसपास के जिलों तक पहुंचाते हैं। कार्रवाई के बावजूद नेटवर्क पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। जिले के समाजसेवी प्रभाकर सिंह के मुताबिक, कॉलेज के छात्र, मजदूरी करने वाले और बेरोजगार युवक गांजा, शराब व अन्य नशीले पदार्थों की गिरफ्त में आ रहे हैं।

शौक या दोस्तों के दबाव में शुरू हुआ नशा धीरे-धीरे लत बन जाता है। इससे पढ़ाई छूटती है, परिवार प्रभावित होते हैं और अपराध बढ़ता है। कुछ युवा नशे के लिए चोरी और लूट करने लगे हैं। समाजसेवी बलवीर सिंह ने कहा कि केवल पुलिस कार्रवाई से नशा नहीं रुकेगा। स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान, अभिभावकों की निगरानी और नशा मुक्ति केंद्रों को सक्रिय करना जरूरी है। नशा बेचने वालों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए।