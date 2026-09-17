चित्रकूट : बिजली की तार में फंसी पतंग निकालने के दौरान छत से गिरा बालक, पेट में घुसी लोहे की रॉड ; मौत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। शहर से सटे मुलायम नगर में गुरुवार की सुबह पतंग उड़ा रहे भाइयों के साथ छत पर मौजूद पांच साल का बिट्टू छत के आगे बिजली की तार में फंसी एक पतंग निकालते समय गिर गया। छज्जे में निकली लोहे की छड़ उसके पेट में धंसी फिर वह नीचे गिर गया।

यह देखते ही स्वजन और पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन उसे निजी साधन से लेकर स्वजन जिला अस्पताल पहुंचे लेकिन रास्ते में ही बालक की सांसें उखड़ गईं। नई दुनिया मोहल्ले के मुलायम नगर निवासी रेखा देवी ने बताया कि गुरुवार को स्कूल में छुटटी हाेने के कारण सुबह से ही उसके बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे थे। एक पतंग छत के आगे से गुजरी बिजली की प्लास्टिक की तार में फंसी थी। इसे पांच साल का बेटा बिट्टू झुककर निकालने लगा तो उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया।