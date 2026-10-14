यूपी बोर्ड 2027 परीक्षा: हाईस्कूल-इंटर की कॉपियों में बड़ा बदलाव, दो के बजाए एक ही होगा कवर पेज

जागरण संवाददाता, चंदौली। यूपी बोर्ड की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है। अब कॉपियाें का मुख्य कवर पेज एक ही होगा। पहले उत्तर पुस्तिकाओं पर दो कवर पेज होते थे।

नई व्यवस्था के तहत परीक्षा से संबंधित विवरण और परीक्षक की ओर से अंकों का ब्योरा इसी पृष्ठ पर दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के रंग अलग-अलग रखे जाएंगे और उन पर क्यूआर कोड भी अंकित रहेगा। इससे कापियों की पहचान करने और उनके स्थान पर दूसरी उत्तर पुस्तिका के इस्तेमाल आदि गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया बोर्ड ने आरंभ जिले के 246 माध्यमिक विद्यालयों से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के कुल 59,729 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। इनमें हाईस्कूल के 31,826 और इंटरमीडिएट के 27,903 परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं की उपलब्धता तक की तैयारियां महत्वपूर्ण होंगी।

विभाग की ओर से बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परीक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया बोर्ड ने आरंभ कर दी है। सोमवार की देर शाम समय-सारिणी की घोषणा भी कर दी गई। इस बार पांच फरवरी से ही बोर्ड की परीक्षा प्रस्तावित है। वहीं, माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक हाईस्कूल व इंटर के 55 प्रतिशत कोर्स ही पूरे हो सके हैं।