परीक्षा के लिए पुश्तैनी जमीन रखी गिरवी, लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आ सका; JSSC Scam के दोषियों की जमानत खारिज

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) में कथित पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी ने सौंपे गए सबूतों के बाद कोर्ट ने सफल अभ्यर्थी सह एजेंट रामकृष्ण कुमार सिंह तथा एजेंट रितेश कुमार सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

रामकृष्ण कुमार सिंह गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के कटरियाटांड़ का निवासी है, जो दस्तावेज सत्यापन में सफल हुआ था, लेकिन मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया था। वहीं, एजेंट रितेश कुमार सिंह इस अनियमितता सिंडिकेट के मास्टरमाइंड मिथिलेश सिंह का रिश्तेदार है।

सीआईडी ने कोर्ट को जानकारी दी है कि रामकृष्ण कुमार सिंह ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पास कराने वाले सिंडिकेट को रुपये देने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक गिरवी रख दी थी। इसके बावजूद उसका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ सका था। उसकी गिरफ्तारी 26 सितंबर को हुई थी।

उसने अपने साथ-साथ अन्य अभ्यर्थियों की भी सेटिंग कराई थी और उनके मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को बंधक के रूप में जमा करवाया था। 25 दिसंबर 2024 को दस्तावेज सत्यापन के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र देने से लेकर सत्यापन तक अभ्यर्थियों के साथ सिंडिकेट के साथी भी मौजूद रहे, ताकि इस पूरे खेल का भंडाफोड़ न हो सके।