जंगल में अपराधियों की तलाश में निकली चंदौली पुलिस के सामने अचानक आ धमका खूंखार जानवर, थम गई सांसें

जागरण संवाददाता, चंदौली। नौगढ़ के बीहड़ जंगलों में पुलिस की पेट्रोलिंग कितनी चुनौतीपूर्ण है, इसका अंदाजा इस वायरल वीडियो से लगाया जा सकता है। अपराधियों की तलाश में जंगल में घुसी पुलिस टीम का सामना अचानक जंगली जानवर से हो गया।

अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी में लकड़बग्घा सामने आया तो एक पल के लिए पुलिसकर्मियों के भी कदम ठिठक गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के कुछ वांछित अपराधी जंगल में शरण लिए हैं। इसी सूचना पर थाना पुलिस देर शाम जंगल में कांबिंग कर रही थी।

नौगढ़ का जंगल घना होने के साथ-साथ वन्यजीवों का गढ़ भी है। पुलिस टीम अभी जंगल के कच्चे रास्ते पर ही थी कि झाड़ियों के बीच से अचानक एक लकड़बग्घा निकलकर सामने आ गया। वह कुछ देर तक वाहन की हेडलाइट के सामने खड़ा रहा और फिर धीरे-धीरे जंगल में ओझल हो गया।

इस पूरे घटनाक्रम को पुलिसकर्मियों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। काशी वन्य जीव प्रभाग के अधिकारियों की मानें तो इस क्षेत्र में लकड़बग्घा, तेंदुआ, भालू और सियार जैसे जानवरों की लगातार मौजूदगी दर्ज की जा रही है।