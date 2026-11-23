जागरण संवाददाता, चंदौली। धान की खेती में अधिक उत्पादन और जलवायु अनुकूल प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में परीक्षण किए जा रहें हैं। रविवार को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) परियोजना के अंतर्गत धान की 30 प्रजातियों के परीक्षण और प्रदर्शन का विज्ञानी दल ने निरीक्षण किया।

इस दौरान सबौर मंसुूरी, सबौर प्रताप और सबौर नरेंद्र प्रजातियों को किसानों के लिए बेहतर उपज देने वाला विकल्प बताया गया। इन प्रजातियों की उत्पादकता, परिपक्वता अवधि और क्षेत्रीय अनुकूलता पर भी चर्चा की गई। मोटे और महीन दानों के साथ कम अवधि वाली प्रजातियों पर विशेष ध्यान कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र परिसर के भ्रमण में आईसीएआर-आईआईआरआर हैदराबाद के प्रधान विज्ञानी डॉ. सेन गुटुवेलु, आईसीएआर-सीआरआरआई कटक के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. रामलखन वर्मा और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वरिष्ठ विज्ञानी डा. प्रकाश सिंह शामिल हुए। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉ. नरेन्द्र रघुवंशी और विज्ञानी डॉ. अभयदीप गौतम ने परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र में प्रजातियों के परीक्षण का किया गया अवलोकन विज्ञानी दल ने बताया कि मोटे दाने वाली सबौर मंसूरी प्रजाति एमटीयू-7029 का बेहतर विकल्प हो सकती है। यह प्रजाति फसल गिरने के प्रति अवरोधी है। इसकी परिपक्वता अवधि 145 से 150 दिन और संभावित उपज सात से आठ टन प्रति हेक्टेयर है।