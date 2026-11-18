जागरण संवाददाता, चकरघट्टा(चंदौली)। जनपद का नाम बदलकर वाराणसी देहात किए जाने की मांग उठी है। वरिष्ठ अधिवक्ता केएन मौर्य की अध्यक्षता में बुधवार को नौगढ़ बाजार स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि चंदौली का काशी से पुराना ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है।

यहां की परंपराओं, रहन-सहन और धार्मिक मान्यताओं पर काशी की संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है। वक्ताओं के अनुसार, जनपद का नाम वाराणसी देहात करने से काशी से जुड़े क्षेत्र की पहचान को मजबूती मिलेगी और इसकी विरासत को नया आयाम मिलेगा।