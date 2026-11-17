संवाद सूत्र, रामगंज,(अमेठी)। पूर्व मंत्री व भाजपा नेता डॉ. अमीता सिंह ने भादर की त्रिसुंडी और पीपरपुर न्याय पंचायतों की 18 ग्राम सभाओं के लोगों का अमेठी से हटाकर सुलतानपुर में शामिल करने की मांग का समर्थन किया है।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रेम नारायण पांडेय के नेतृत्व में रामनगर स्थित उनके कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें बताया गया कि गौरीगंज मुख्यालय की दूरी 45 से 65 किमी, जबकि सुलतानपुर की दूरी महज 10 से 20 किमी है।

ऐसे में लोगों को अमेठी जिला मुख्यालय पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साधन न होने के चलते धन व समय की बर्बादी होती है।

इस हिसाब से 18 ग्राम सभाओं को सुलतानपुर में जोड़ा जाना अति महत्वपूर्ण है। जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री तक मांग पहुंचाने का अनुरोध किया। डॉ. अमीता सिंह ने हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया है।

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