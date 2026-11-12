चंदौली में छठ पूजा की तैयारियां तेज, घाटों पर बेदियां बनाने का काम शुरू

जागरण संवाददाता, धानापुर (चंदौली)। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर क्षेत्र में तैयारियां तेज हो गई हैं। नरौली स्थित रामरक्षा घाट सहित आसपास के तालाबों और जलाशयों पर व्रतियों एवं उनके स्वजन ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

घाटों पर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए जगह-जगह बेदियां बनाने का काम शुरू हो गया है। हालांकि, पर्व में अब कुछ ही समय शेष रहने के बावजूद घाटों पर साफ-सफाई की व्यवस्था अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो सकी है।