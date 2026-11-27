जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। कस्बा में गुरुवार की रात बारात आने की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब स्वागत की तैयारी में जुटे पड़ोस के ही बंधु प्रसाद की म्यूजिक सिस्टम के नीचे दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद शादी समारोह में चीख-पुकार मच गई। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

नौगढ़ निवासी बंधु प्रसाद सोनभद्र से आई बरात के स्वागत की तैयारी में जुटे थे। पड़ाेस की शादी की खुशियां थीं और बारातियों के स्वागत के लिए इंतजाम किए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक म्यूजिक सिस्टम अनियंत्रित होकर उनके ऊपर चढ़ गया।