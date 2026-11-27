चंदौली में मातम में बदलीं शादी की खुशियां, बरात स्वागत की तैयारी कर रहे युवक की म्यूजिक सिस्टम के नीचे दबकर हुई मौत
नौगढ़ (चंदौली) में बारात के स्वागत की तैयारी कर रहे बंधु प्रसाद की म्यूजिक सिस्टम के नीचे दबकर मौत हो गई। इस दुखद हादसे से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं और परिवार में चीख-पुकार मच गई।
HighLights
नौगढ़ में बारात स्वागत के दौरान हादसा हुआ।
बंधु प्रसाद की म्यूजिक सिस्टम से दबकर मौत।
शादी की खुशियां मातम में बदलीं, पुलिस जांच जारी।
जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली)। कस्बा में गुरुवार की रात बारात आने की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब स्वागत की तैयारी में जुटे पड़ोस के ही बंधु प्रसाद की म्यूजिक सिस्टम के नीचे दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद शादी समारोह में चीख-पुकार मच गई। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
नौगढ़ निवासी बंधु प्रसाद सोनभद्र से आई बरात के स्वागत की तैयारी में जुटे थे। पड़ाेस की शादी की खुशियां थीं और बारातियों के स्वागत के लिए इंतजाम किए जा रहे थे। इसी दौरान अचानक म्यूजिक सिस्टम अनियंत्रित होकर उनके ऊपर चढ़ गया।
वह उसके नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी रही। म्यूजिक सिस्टम चालक फरार हो गया।