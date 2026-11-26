जागरण संवाददाता, चंदौली। गैंग्सटर एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश गैंग्सटर एक्ट व फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम पारितोष श्रेष्ठ की अदालत ने गुरुवार को तीन दोषियों को नौ-नौ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला सैयदराजा थाने में वर्ष 2017 में दर्ज केस से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अवधेश पांडेय ने पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता योगेंद्र सिंह ने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया।