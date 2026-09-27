चंदौली में गैस सिलिंडर आपूर्ति पर हंगामा, पर्ची लेकर चक्कर काट रहे उपभोक्ता पहुंचे डीएम आवास

जागरण संवाददाता, चंदौली। रसोई गैस सिलिंडर को लेकर इन दिनों उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। गैस एजेंसियों के गोदाम पर भोर होते ही उपभोक्ताओं की भीड़ जुट जा रही है। सिलिंडर पाने के लिए लोग घंटों कतार में खड़े हो रहे हैं।

कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि पैसा जमा कराने के बाद भी उन्हें सिलिंडर नहीं मिल पा रहा है। पर्ची लेकर तीन दिनों से गोदाम के चक्कर काटने के बाद भी आपूर्ति नहीं हो रही है। रविवार को जसूरी स्थित गोदाम पर उपभोक्ताओं ने हंगामा किया।

अधिसंख्य उपभोक्ता जिलाधिकारी के आवास तक पहुंच गए। बाहर ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने उन्हें वापस कर दिया। काफी इंतजार के बाद भी एजेंसी पर कोई अधिकारी नहीं आए। करीब एक बजे के बाद कुछ लोगों को सिलिंडर मिल पाया। अधिसंख्य लोग खाली हाथ लौट गए।

स्थिति यह है कि सुबह होने से पहले ही उपभोक्ता गोदाम के बाहर पहुंच जा रहे हैं। हाथ में बुकिंग की पर्ची और भुगतान की रसीद लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। भीड़ बढ़ने के कारण कई बार धक्का-मुक्की की स्थिति भी बन जा रही है।