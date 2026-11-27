जागरण संवाददाता, चंदौली। जिले में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मल्टीपरपज औद्योगिक हब और प्लेज पार्क की योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर सड़क और रेल कनेक्टिविटी के बावजूद अब तक बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं होने से जिले की औद्योगिक पहचान विकसित नहीं हो सकी है। ऐसे में औद्योगिक हब और प्लेज पार्क के जरिए निवेश को आकर्षित करने की तैयारी है।

जिले में अब तक करीब 80 उद्योग स्थापित हो चुके हैं तो नौगढ़ में 135 हजार करोड़ का कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का संचालन शुरू हो गया है। इसके माध्यम से हजारों की संख्या में बेरोजगारों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

प्रस्तुत है पड़ताल करती रिपोर्ट जिले की भौगोलिक स्थिति उद्योगों की स्थापना के लिहाज से महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल, बिहार और झारखंड के साथ बेहतर संपर्क होने के अलावा वाराणसी और औद्योगिक नगर मुगलसराय की निकटता भी निवेशकों के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। भारतमाला परियोजना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ाव, रिंग रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार ने माल ढुलाई और परिवहन को सुगम बनाया है। इसके बावजूद जिले में बड़े औद्योगिक निवेश का अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका है।

नौबतपुर में मल्टीपरपज औद्योगिक हब विकसित होने से अलग-अलग क्षेत्रों के उद्यमियों को एक ही स्थान पर औद्योगिक भूखंड और जरूरी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की संभावना है। वहीं चंदाईत में प्लेज पार्क के माध्यम से वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाइयों को प्रोत्साहन देने की योजना है। इसमें 10 से अधिक बड़ी इकाई स्थापित किए जाएंगे। इससे उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन की गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। कृषि प्रधान जिला है।

यहां धान का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ऐसे में राइस मिल, खाद्य प्रसंस्करण, चावल की पैकेजिंग, भंडारण और कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं। औद्योगिक हब में ऐसी इकाइयों को जगह मिलने से किसानों को उपज का स्थानीय बाजार और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।



जिले में सबसे बड़ी समस्या भूमि है। किसान अपनी भूमि नहीं देना चाहते हैं। हजारों करोड़ का एक प्रोजेक्ट वापस हो गया है। इसके बाद भी नौबतपुर में औद्योगिक हब बनाने की योजना है। इसके माध्यम से एक ही छत के नीचे उद्योग के साथ ही साथ अन्य सुविधाएं मिलेंगी। इससे रोजगार के साथ ही साथ जनपद का आर्थिक विकास होगा।- सुशील सिंह, विधायक सैयदराजा।



पीडीडीयू नगर के रामनगर में फेज वन एवं फेज दो के तहत 300 से अधिक उद्योग स्थापित हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर के माध्यम से भी कई उद्योग स्थापित हुए हैं। सरकार की ओर से उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक्सप्रेस-वे के निर्माण से उ्रद्योग को और बढ़ावा मिलेगा।- रमेश जायसवाल, विधायक पीडीडीयू नगर।