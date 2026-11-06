चंदौली में डीसीएम में फंसे चालक को निकालने गए ग्रामीणों को तेज रफ्तार डंपर ने रौंदा, दो लोगों की मौत 

जागरण संवाददाता, चंदौली। बगहीं के समीप शुक्रवार को भीषण सड़क हादसे में डीसीएम में फंसे चालक को निकलने गए दो ग्रामीणों को डंपर रौंदते हुए डिवाइडर से टकरा गया।

इस दौरान नौबतपुर निवासी 35 वर्षीय सरोज सेठ और बिहार के खजूरा निवासी तबरेज अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो चालक सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बगहीं के समीप सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था।