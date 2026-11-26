जागरण संवाददाता, चंदौली। रबी अभियान के तहत जिले के राजकीय कृषि बीज गोदामों से बीज वितरण को लेकर जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बुकिंग कराने वाले किसानों को तीन दिन का समय दिया है।

चेताया है कि बार-बार अपील करने के बाद भी किसान गोदामों से बीज का उठान नहीं कर रहे हैं। नए किसान गोदामों से लौट रहे हैं। बुकिंग कराने वाले किसान यदि तीन दिन के अंदर गोदामों से उठान नहीं कर रहे हैं तो उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। इसका लाभ नए किसानों को दे दिया जाएगा।