दो करोड़ का डीजल पी चुका 308 पहियों वाला मेगा ट्रक, एक दिन में 12 किमी का सफर कर रहा मल्टी-एक्सल ट्रेलर

जागरण संवाददाता, चंदौली। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से उत्तर प्रदेश (बलरामपुर/लखीमपुर खीरी) की चीनी मिल के लिए 200 टन वजनी शुगर मिल वेसल (वैक्यूम ब्यालर) लेकर जा रहा 308 पहियों वाला विशालकाय मल्टी-एक्सल ट्रेलर ट्रक रेवसा के पास रिंग रोड पर रोका गया है। इसे पार कराने के लिए पूरी टीम लगी है। मिट्टी आदि डालकर रास्ता बनाया जा रहा है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि यह ट्रक रविवार को रवाना होगा। रिंग रोड को पार कराने के बाद यह ट्रक डाफी होते हुए राजातालाब तक जाएगा। यहां से गाजीपुर रूट पकड़कर बलरामपुर के लिए रवाना होगा। यातायात निरीक्षक सुरेंद्र यादव ने बताया कि अभी रिंग रोड को पार कराने के लिए कंपनी के लोग लगे हैं।

रोजाना केवल 10 से 12 किलोमीटर की दूरी हो रही तय बेल्जियम से समुद्री मार्ग द्वारा ओडिशा लाया गया था। भारी वजन को सड़क पर संतुलित करने के लिए इसमें 308 पहिए (टायर) लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अत्यधिक वजन के कारण यह महाट्रक रोजाना केवल 10 से 12 किलोमीटर की ही दूरी तय कर पा रहा है।