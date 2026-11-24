जागरण संवाददाता, चंदौली। जिला मुख्यालय के फुटिया और जगदीशसराय के पास सोमवार की देर रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने भाजपा विधायक सुशील सिंह के काफिले में शामिल दो फॉर्च्यूनर को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

काफिले में शामिल कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि स्कार्पियो सवार सैयदराजा क्षेत्र के मनराजपुर निवासी पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विधायक का काफिला जिला मुख्यालय की ओर जा रहा था। इसी दौरान फुटिया के पास तेज रफ्तार स्कार्पियो ने काफिले में चल रही एक फार्च्यूनर में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि फार्च्यूनर सड़क पर पलट गई। इसके बाद स्कार्पियो चालक ने मौके से भागने की कोशिश की और आगे जगदीशसराय के पास काफिले की दूसरी फार्च्यूनर को भी टक्कर मार दी। इससे वह भी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के समय विधायक सुशील सिंह भी काफिले में मौजूद थे। हालांकि, उनके वाहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।