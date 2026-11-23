जागरण संवाददाता, चंदौली। चक्रवात से मौसम खराब होने के बाद जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। रात के समय तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है और सर्द हवाओं ने लोगों की कंपकंपी बढ़ा दी है।

बेघर, मुसाफिरों और असहाय लोगों को ठंड से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से रैन बसेरों को दुरुस्त करने के दावे किए जा रहे हैं। सरकारी फाइलों में रैन बसेरा अपडेट है लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि निकायों में शासनादेश जारी होते ही रैन बसेरा को सक्रिय कर दिया जाएगा।

पीडीडीयू नगर, चंदौली, चकिया, सैयदराजा आदि नगरीय क्षेत्रों में प्रस्तावित रैन बसेरों के मुख्य द्वार पर अब भी ताला लटक रहा है। बाहर से देखने पर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लंबे समय से इनकी साफ-सफाई तक नहीं हुई है। धूल से सने दरवाजे और बंद ताले प्रशासन की लापरवाही की कहानी खुद बयां कर रहे हैं।

रैन बसेरा बंद होने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी बाहर से आने वाले यात्रियों, रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों को उठानी पड़ रही है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म, दुकानों के चबूतरे या खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए रात गुजारने को विवश हैं।