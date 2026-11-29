जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अब बच्चों के एक्स अकाउंट पर उनके माता-पिता नजर रख सकेंगे। इंटरनेट मीडिया एक्स प्लेटफार्म ने नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर की शुरुआत की है। नाबालिग जिस तरह से साइबर फिशिंग और बुलिंग के शिकार हो रहे हैं, उस पर इस नए फीचर से जरूर अंकुश लगेगा।

पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें बच्चे फिशिंग और ब्लैकमेलिंग के शिकार होकर खतरनाक कदम उठाने तक की स्थिति में पहुंच गए। ऐसे में एक्स के नए फीचर को अभिभावकों के लिए राहत माना जा रहा है।

इस फीचर से माता-पिता यह देख सकेंगे कि बच्चा किससे बात कर रहा है, कितनी देर एप चला रहा है और किस तरह की सामग्री देख रहा है। सवाल यह है कि क्या केवल एक्स पर नए फीचर जोड़ना पर्याप्त है या फिर इंस्टाग्राम और अन्य इंटरनेट मीडिया पर भी इस तरह के फीचर जोड़े जाने चाहिए।

अभिभावकों का कहना है कि बच्चे सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सभी प्लेटफार्म पर ऐसा नियंत्रण होना चाहिए, तभी बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्रधानाचार्य मोहम्मद खालिद ने बताया कि स्कूल में पीटीएम और जागरूकता कार्यशाला के माध्यम से अभिभावकों को पैरेंटल कंट्रोल के उपयोग के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीक का सही उपयोग ही बच्चों को सुरक्षित रख सकता है। केवल रोक लगाने से नहीं, बल्कि संवाद से बच्चों को समझाना होगा।