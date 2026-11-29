जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के सिग्मा-3 में घर के बाहर खड़ी गाड़ी के चारों पहिये चोरी हो गए। चोर गाड़ी को ईंट और पत्थरों पर रखकर भाग गए। घटना घर में लगे निगरानी कैमरे में कैद हुई है।

विकास राय अपने परिवार के साथ बीटा-2 थाना क्षेत्र के सिग्मा-3 खंड में रहते हैं। उन्होंने शाम को अपनी स्कॉर्पियो-N घर के बाहर खड़ी की और सोने चले गए। सुबह उठने पर उन्हें गाड़ी के चारों पहिये गायब मिले। गाड़ी ईंट और पत्थरों के सहारे खड़ी थी।

विकास ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें देखीं। उसमें रात करीब 2:30 बजे कुछ लोग गाड़ी के पहिये खोलते दिखे। पहिये निकालने के बाद वे वहां से चले गए। तस्वीरों में चोरों की हरकत साफ नजर आ रही है।