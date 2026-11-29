घर के बाहर खड़ी SUV के चारों पहिये उड़ाए, स्कॉर्पियो-N को ईंटों पर छोड़ भागे बदमाश; ग्रेटर नोएडा की वारदात CCTV कैद
ग्रेटर नोएडा के सिग्मा-3 में घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी के चारों पहिये चोरी हो गए, चोर गाड़ी को ईंटों पर छोड़कर भाग गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
HighLights
ग्रेटर नोएडा के सिग्मा-3 में गाड़ी के पहिये चोरी।
चोरों ने गाड़ी को ईंटों पर खड़ा कर दिया था।
घटना सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हुई है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के सिग्मा-3 में घर के बाहर खड़ी गाड़ी के चारों पहिये चोरी हो गए। चोर गाड़ी को ईंट और पत्थरों पर रखकर भाग गए। घटना घर में लगे निगरानी कैमरे में कैद हुई है।
विकास राय अपने परिवार के साथ बीटा-2 थाना क्षेत्र के सिग्मा-3 खंड में रहते हैं। उन्होंने शाम को अपनी स्कॉर्पियो-N घर के बाहर खड़ी की और सोने चले गए। सुबह उठने पर उन्हें गाड़ी के चारों पहिये गायब मिले। गाड़ी ईंट और पत्थरों के सहारे खड़ी थी।
विकास ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें देखीं। उसमें रात करीब 2:30 बजे कुछ लोग गाड़ी के पहिये खोलते दिखे। पहिये निकालने के बाद वे वहां से चले गए। तस्वीरों में चोरों की हरकत साफ नजर आ रही है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
विकास ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने कैमरे की तस्वीरें अपने कब्जे में ली हैं और आसपास लगे कैमरों की तस्वीरें भी देख रही हैं।
पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए दल बनाया गया है। पुलिस ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने और घटना का खुलासा करने की बात कही है।
सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए
घटना के बाद खंड के लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मुख्य द्वार समेत कई जगह निगरानी कैमरे लगे हैं और सुरक्षा रक्षक भी तैनात हैं।
इसके बावजूद घर के बाहर खड़ी गाड़ी के पहिये चोरी हो गए। लोगों ने रात में पहरा बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।