यूपी में मां को कागजों में मृत दिखाकर बेटे ने हड़प ली 8 बीघा जमीन, न्याय के लिए दर-दर भटक रही 70 साल की बुजुर्ग

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। इकलौते कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग विधवा मां को जिंदा रहते हुए कागजों में मृत दिखाकर आठ बीघा जमीन अपने नाम करा ली। इसके बाद बुजुर्ग मां को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया।

तीन माह से गांव में ही भूखी-प्यासी इधर-उधर भटक रही है और रहने के लिए उसके पास छत तक नहीं है। पीड़िता विधवा ने पुलिस अधीक्षक अपराध से आरोपित बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अडौली निवासी 70 वर्षीय कलावती पत्नी स्वर्गीय वैधराम शनिवार की दोपहर पुलिस दफ्तर पहुंची और वहां पर मौजूद पुलिस अधीक्षक अपराध नरेश कुमार को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके पति की मृत्यु लगभग 30 वर्ष पहले हो चुकी है।

जान से मारने की भी दी धमकी पति के नाम गांव में आठ बीघा कृषि भूमि थी। उसका एक ही पुत्र है। आरोप है कि पुत्र ने धोखाधड़ी कर उसको मृत दर्शाते हुए पूरी जमीन अपने नाम करा ली है। महिला का कहना है कि उसे नहीं पता की उसके पुत्र ने किस तरह जमीन अपने नाम करा ली, उसका पुत्र उसे ना तो कभी कहीं लेकर गया और ना ही कभी किसी कागज पर अंगूठा लगवाया है।

आरोप है कि जमीन हड़पने के बाद बेटे ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वह गांव में ही दूसरों के सहारे जीवन यापन कर रही है। लगभग तीन माह पहले उसके पुत्र ने अपनी पत्नी, सास, ससुर और साले के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और कहा कि यदि वह दोबारा घर या खेत पर आई तो उसे जिंदा जलाकर मार देंगे।