45 बेटियों से सफर शुरू करने वाली परदादा-परदादी सोसाइटी में अब 4000 छात्राएं, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग में प्रथम

बुलंदशहर (वि.)। परदादा परदादी एजुकेशनल सोसाइटी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग्स 2026-27 में संस्था को लगातार दूसरे वर्ष भारत का नंबर-1 परोपकारी विद्यालय घोषित किया गया है।

संस्था के अध्यक्ष लोकेन्द्र पाल सिंह ने कहा कि यह सम्मान शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्राओं और अभिभावकों की मेहनत, समर्पण तथा सहयोग का परिणाम है। संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करने और बेटियों व महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीईओ सपना वर्मा ने बताया कि वर्ष 2000 में केवल 45 बेटियों के साथ शुरू हुई संस्था आज चार हजार से अधिक बेटियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सहयोगियों, दानदाताओं और पूरी टीम को दिया।