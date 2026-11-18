संवाद सूत्र, बुलंदशहर। ऊंचागांव क्षेत्र के गांव रोसला में मंगलवार की सुबह एक अजीबोगरीब घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पशुओं के बीच में अचानक आकाश से लगभग 50 किलो की बर्फ का टुकड़ा आकर गिरा। हालांकि कृषि विज्ञान केंद्र की प्रभारी ने ऐसी घटना होने को संदिग्ध करार दिया है।

अमरगढ़ चौकी क्षेत्र के गांव रोसला में मंगलवार की दोपहर 11.45 बजे रामसिंह पुत्र हरिया के घेर में बंधे पशुओं के बीच बनी खोर में अचानक आकाश से लगभग 50 किलो वजन की बर्फ का टुकड़ा आकर गिरा। टुकड़ा गिरने की तेज आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए।

आवाज सुनकर ग्रामीण घबराकर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो खोर में बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे। लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने बताया है कि आसमान बिल्कुल साफ था। न बरसात हो रही थी और न ही ओले पड़ रहे थे।