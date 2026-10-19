भारी वाहनों पर रोक, 200 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था; खुर्जा में दशहरा मेला के लिए कड़े बंदोबस्त

संवाद सहयोगी, खुर्जा(बुलंदशहर)। दशहरा पर्व को लेकर पुलिस-प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जेवर मार्ग किनारे रामलीला मैदान पर दशहरा पर उमड़ने वाले लोगों और संभावित जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात योजना तैयार की है। पर्व के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नगर में भारी और चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

दशहरा पर्व पर जाम की समस्या से निजात को लेकर पुलिस ने खींचा खाका जेवर मार्ग किनारे मैदान में रामलीला महोत्सव चल रहा है और मंगलवार को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। दशहरा पर शाम से लेकर रात्रि तक लोग उमड़ते हैं। जिसके चलते मार्ग पर जाम की स्थिति बन जाती है। साथ ही वाहन भी फंस जाते हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको ध्यान में रखते हुए दशहरा मेले के दौरान सुरक्षा और सुगमता की दृष्टि से पुलिस-प्रशासन ने शाम पांच से रात्रि एक बजे तक बड़े वाहनों समेत कार का प्रवेश भी बंद रहेगा।