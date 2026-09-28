बुलंदशहर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, कोतवाल पर नेता को थप्पड़ मारने का आरोप; पुलिस ने CEC का पुतला दहन करने से रोका
Bulandshahr News: बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई।।
HighLights
चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन को पहुंचे थे कांग्रेस कार्यकर्ता।
पुरुषों के साथ-साथ महिला कार्यकर्ताओं से भी पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का आरोप।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान शुरू हो गई। पुलिस ने पुतला छीन लिया।
आरोप है कि नगर कोतवाल द्वारा जिला अध्यक्ष जियार्रहमान, जिला को-आर्डिनेटर प्रज्ञा गौड़ व युवा जिलाध्यक्ष इसराइल गहलोत के साथ अभद्रता एवं धक्का मुक्की की गई। इसी बीच एक नेता को थप्पड़ मारने की सूचना कार्यकर्ताओं में फैल गई और कार्यकर्ता आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए।
पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरोपित कोतवाल एवं पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठने लगे। सूचना पर प्रशिक्षु आइपीएस मौके पर पहुंचे और धरना दे रहे कार्यकर्ताओं को समझाकर उठाया। पुलिस प्रशासन पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता बिना ज्ञापन दिए वापस कार्यालय लौट आए।
इस कारण कलक्ट्रेट गेट पर लगभग एक घंटे हंगामा की स्थिति बनी रही। जिला अध्यक्ष जियाउर्रहमानका ने आरोप लगाया है कि जिला उपाध्यक्ष एवं खुर्जा विधानसभा प्रभारी भजनलाल जाटव को कोतवाल ने थप्पड़ मारा है। महिला को आर्डिनेटर प्रज्ञा गौड़ सहित अन्य महिला कार्यकर्ताओं के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की है।
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एसएसपी से मामलों की शिकायत की गई है। 48 घंटे में कार्रवाई की मांग की है। यदि आरोपित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
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