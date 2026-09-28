बुलंदशहर में कांग्रेसियों का प्रदर्शन, कोतवाल पर नेता को थप्पड़ मारने का आरोप; पुलिस ने CEC का पुतला दहन करने से रोका

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खींचतान शुरू हो गई। पुलिस ने पुतला छीन लिया।

आरोप है कि नगर कोतवाल द्वारा जिला अध्यक्ष जियार्रहमान, जिला को-आर्डिनेटर प्रज्ञा गौड़ व युवा जिलाध्यक्ष इसराइल गहलोत के साथ अभद्रता एवं धक्का मुक्की की गई। इसी बीच एक नेता को थप्पड़ मारने की सूचना कार्यकर्ताओं में फैल गई और कार्यकर्ता आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए।

पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरोपित कोतवाल एवं पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठने लगे। सूचना पर प्रशिक्षु आइपीएस मौके पर पहुंचे और धरना दे रहे कार्यकर्ताओं को समझाकर उठाया। पुलिस प्रशासन पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ता बिना ज्ञापन दिए वापस कार्यालय लौट आए।