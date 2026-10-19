बुलंदशहर में कताई मिल की जमीन पर होगी कमर्शियल प्लॉटिंग, जिले के युवाओं को मिलेगा रोजगार का लाभ

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। यूपीसीडा सहकारी नगर स्थित कताई मिल की जमीन पर व्यावसायिक भूखंड विकसित करने के लिए जल्द ही ले-आउट फाइनल करेगा। इससे उद्यमियों को भूखंडों की तलाश में राहत मिलेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को कोआपरेटिव टेक्सटाइल्स मिल्स की 78.56 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना है। इसके लिए ले-आउट तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है और इसे जल्द अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।