अलीगढ़ में 500 से अधिक सस्ते आवास बनाएगा एडीए, पहली बार होगा निर्माण; साढ़े सात हेक्टेयर जमीन चिह्नित

सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़। शहर में अपना घर बनाने का सपना देख रहे आर्थिक रूप से कमजोर व निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) छेरत में 500 से अधिक आवास बनाएगा। सात हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है।

योजना में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) व एलआईजी (निम्न आय वर्ग) श्रेणी के लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने की तैयारी है। एडीए ने निर्माण के लिए दिल्ली की निजी कंपनी एनएस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है। इससे पहले एडीए योजना के पहले चरण में 156 आवासों का निर्माण कर आवंटन कर चुका है।

शहर में किफायती आवासों की मांग को देखते हुए इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उन परिवारों को इससे उम्मीद है, जो महंगी जमीन व मकानों के चलते खरीद नहीं पा रहे हैं। 10 हजार आवासों के निर्माण की जरूरत एडीए के अनुसार, आवासों का निर्माण शहर की जरूरतों को ध्यान में रखकर कराया जाएगा। कुछ दिन पहले एडीए ने सर्वे भी कराया था। इसमें 10 हजार आवासों के निर्माण की जरूरत सामने आई। इसी के तहत पहले चरण में आवासों का निर्माण कराया जाएगा।

पहले चरण में 500 से अधिक आवासों का लक्ष्य रखा गया है। इनकी अंतिम संख्या, कीमत व आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आनी बाकी है। जल्द ही इस पर भी मुहर लग जाएगी। उपाध्यक्ष कुलदीप मीणा ने बताया कि छेरत में आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही निर्माण पूरा हो जाएगा।