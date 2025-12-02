Bulandshahr: हिंदी की किताब तक नहीं पढ़ पाए कक्षा तीन और पांचवीं के छात्र, शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। विकास क्षेत्र बीबीनगर के प्राथमिक विद्यालय बनबोई नंबर-एक का सदर विधायक ने औचक निरीक्षण किया। विधायक के निरीक्षण में कक्षा-पांच का बच्चा हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाया। विधायक ने बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार होने तक विद्यालय स्टाफ का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने बताया कि उन्होंने सोमवार को बीबीनगर विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बनबोई नंबर-एक का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में पंजीकृत 65 बच्चों में से 49 विद्यार्थी उपस्थित मिले। कक्षा-पांच का छात्र कार्तिक व कक्षा तीन की छात्रा जीनत से हिंदी की किताब से एक शब्द नहीं पढ़ पाए।

बच्चों का शैक्षिक स्तर ठीक नहीं मिला। जबकि विद्यालय में इंचार्ज अध्यापक समेत चार शिक्षक तैनात हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात से अधिक शिक्षक तैनात होने के बाद भी बच्चों के शैक्षिक स्तर बेहद चिंतनीय है। जबकि यहां बच्चों की छात्र संख्या के हिसाब शिक्षक अधिक तैनात हैं।