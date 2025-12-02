Language
    Bulandshahr: हिंदी की किताब तक नहीं पढ़ पाए कक्षा तीन और पांचवीं के छात्र, शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश

    By Amar Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:42 AM (IST)

    बुलंदशहर में विधायक के औचक निरीक्षण के दौरान तीसरी और पांचवीं कक्षा के छात्र हिंदी की किताबें पढ़ने में असमर्थ पाए गए। इस लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

    प्राथमिक विद्यालय बनबोई में निरीक्षण के दौरान शिक्षकों से जानकारी लेते विधायक।

    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। विकास क्षेत्र बीबीनगर के प्राथमिक विद्यालय बनबोई नंबर-एक का सदर विधायक ने औचक निरीक्षण किया। विधायक के निरीक्षण में कक्षा-पांच का बच्चा हिंदी की किताब नहीं पढ़ पाया। विधायक ने बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार होने तक विद्यालय स्टाफ का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

    सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने बताया कि उन्होंने सोमवार को बीबीनगर विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बनबोई नंबर-एक का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में पंजीकृत 65 बच्चों में से 49 विद्यार्थी उपस्थित मिले। कक्षा-पांच का छात्र कार्तिक व कक्षा तीन की छात्रा जीनत से हिंदी की किताब से एक शब्द नहीं पढ़ पाए।

    बच्चों का शैक्षिक स्तर ठीक नहीं मिला। जबकि विद्यालय में इंचार्ज अध्यापक समेत चार शिक्षक तैनात हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात से अधिक शिक्षक तैनात होने के बाद भी बच्चों के शैक्षिक स्तर बेहद चिंतनीय है। जबकि यहां बच्चों की छात्र संख्या के हिसाब शिक्षक अधिक तैनात हैं।

    शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों का सही तरह से निवर्हन नहीं कर पा रहे हैं। कर्तव्यों में कोताही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक ने बीएसए को विद्यालय के बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार नहीं होने तक वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान बिल्लू प्रधान, मनोज प्रधान, प्रताप सिंह, शुभम चौधरी, यशपाल सिंह मौजूद रहे।

