बुलंदशहर में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी को नहर में फेंका, पुलिस मुठभेड़ में आरोपित को लगी गोली

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी को नहर में फेंकने के मामले में वांछित आरोपित पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपित का दूसरा साथी पहले गिरफ्तार कर लिया गया था।

पुलिस अधीक्षक देहात अंतरिक्ष जैन ने बताया कि बीबीनगर थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी ने सात अक्टूबर को खुर्जा देहात थाने पर शफीक और भूरा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे नहर में फेंकने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बुधवार की रात पुलिस टीम की नहर पटरी पर हुई मुठभेड़ में आरोपित शफीक पुत्र रफीक निवासी मुहल्ला फैसलाबाद कोतवाली नगर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया।