बुलंदशहर: युवक की चाकू गोदकर हत्या करने का आरोपित मुठभेड़ में घायल, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। कोतवाली नगर पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए हनी हत्याकांड में वांछित आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस और आरोपित के बीच शनिवार दोपहर मामन राेड स्थित आम के बाग में मुठभेड़ हुई। पुलिस अन्य वांछित आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है।

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर पुलिस अपराधियों की तलाश में चेकिंग कर रही थी। मामन रोड पर बाइक सवार दो युवकों को आते देख पुलिस ने रुकने का इशारा किया, तो आरोपितों ने पुलिस टीम ने गोली चला दी। पुलिस ने पीछा कर आरोपितों को आम के बाग में घेर लिया और पुलिस की जबावी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल होकर वहीं गिर गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है।