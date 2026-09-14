बुलंदशहर: 4.5 करोड़ रुपये की लागत से शुगर मिल तक होगा सड़क का निर्माण

संवाद सूत्र, जहांगीराबाद (बुलंदशहर)। जहांगीराबाद क्षेत्र के गन्ना किसानों और स्थानीय लोगों के लिए राहत की खबर है। जहांगीराबाद से चीनी मिल तक करीब दो किलोमीटर लंबी और साढ़े पांच मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण कराया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने इसके लिए 4.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की। प्रस्तावित सड़क जहांगीराबाद से एक्सईएन कार्यालय होते हुए चीनी मिल तक बनाई जाएगी।

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सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने का आरोप

अनूपशहर: डीपीबीएस कालेज से फुव्वारा चौक तक 1.64 करोड़ रुपये की लागत से बन रही सीसी रोड में घटिया सामग्री का प्रयोग करने की शिकायत पर निर्माण प्रभारी ने निर्माण कार्य रोकने का आश्वासन दिया।