उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबकर चाचा-भतीजे की मौत; मां की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। गुरुवार की रात छतारी के आजाद रोड पर एक मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के दौरान मकान में सो रहे मां-बेटे व पोते मलबे में दब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई।

टीम ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दानपुर में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने चाचा व भतीजे को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया गया।

छतारी के मोहल्ला आजाद रोड निवासी 65 वर्षीय चंद्रकला पत्नी दुर्गा प्रसाद सिंह के मकान में गुरुवार रात करीब एक बजे अचानक हादसा हो गया। मकान गिरने के दौरान घर में सो रहे 30 वर्षीय राजेश पुत्र दुर्गा प्रसाद, 16 वर्षीय सचिन पुत्र ज्ञान प्रकाश और चंद्रकला मलबे में दब गए।