उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबकर चाचा-भतीजे की मौत; मां की हालत गंभीर
बुलंदशहर के छतारी में गुरुवार रात एक मकान अचानक ढह गया, मलबे में दबकर चाचा और भतीजे की मौत हो गई।
HighLights
छतारी में देर रात अचानक मकान भरभराकर गिरा।
मलबे में दबकर चाचा और भतीजे की मौत हुई।
गंभीर घायल मां को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। गुरुवार की रात छतारी के आजाद रोड पर एक मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के दौरान मकान में सो रहे मां-बेटे व पोते मलबे में दब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई।
टीम ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दानपुर में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने चाचा व भतीजे को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया गया।
छतारी के मोहल्ला आजाद रोड निवासी 65 वर्षीय चंद्रकला पत्नी दुर्गा प्रसाद सिंह के मकान में गुरुवार रात करीब एक बजे अचानक हादसा हो गया। मकान गिरने के दौरान घर में सो रहे 30 वर्षीय राजेश पुत्र दुर्गा प्रसाद, 16 वर्षीय सचिन पुत्र ज्ञान प्रकाश और चंद्रकला मलबे में दब गए।
जेसीबी से मलबा हटाया गया
मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस-प्रशासन को सूचना दी। नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी अरविंद मिश्रा के निर्देश पर टीम ने जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला।
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घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया
इसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दानपुर पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने राजेश और सचिन को मृत घोषित कर दिया, जबकि चंद्रकला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर कर दिया।
#WATCH | Bulandshahr, Uttar Pradesh: A two-storey house collapsed in the Chhatari area; Rescue operations underway. (29.10) (Source: Bulandshahr Police) https://t.co/9ngG6I4B1C— ANI (@ANI) October 30, 2026
हादसे की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी रवेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी। वहीं, बुलंदशहर एडीएम राजस्व अभिषेक सिंह, शिकारपुर एसडीएम प्रतीक्षा पांडे, डिबाई एसडीएम रविकांत चौबे, डिबाई सीओ मधूप कुमार सिंह और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। अधिकारी हादसे के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं।
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