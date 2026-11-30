जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली-बदायूं मार्ग पर रविवार की शाम नौ बजे कौशांबी डिपो की बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बुलंदशहर निवासी रोडवेज बस चालक और बस सवार बदायूं निवासी मां-बेटी की मौत हो गई। ट्रक चालक, क्लीनर समेत तीस लोग घायल हो गए।

कौशांबी डिपो की रोडवेज बस (यूपी-78एफएन 5373) दिल्ली से बदायूं जा रही थी। बुलंदशहर से निकलकर बस शिकारपुर की तरफ जा रही थी। रास्ते में चिट्टा गांव के पास डिबाई से बुलंदशहर जा रहे सीमेंट से भरे ट्रक (एचआर 58ई-3623) से रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई।

दुर्घटना इतनी जबरदस्त हुई की रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में रोडवेज बस चालक बुलंदशहर जनपद के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव जगदीशपुर निवासी 42 वर्षीय ओमवीर पुत्र कुंवर सिंह और बस सवार बदायूं जनपद के थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव आंतर निवासी 38 वर्षीय अनिता पत्नी बनवारी और उसकी पांच वर्षीय बेटी गायत्री की मौके पर ही मौत हो गई।

बस चालक बुरी तरह फंसने के कारण बस काटकर शव निकाला गया। हादसे में उनके दोनों पैर कट गए थे। ट्रक चालक लखीमपुर खीरी जनपद के नीमगांव थाना क्षेत्र के गांव बदरिया निवासी सचिन पुत्र राजवीर, क्लीनर और बस परिचालक जनपद कन्नौज निवासी गोविंद सिंह समेत 30 लोग घायल हो गए।