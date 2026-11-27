जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। सिकंदराबाद क्षेत्र में हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बराल रोड पर नगला काला पुलिया के पास गुरुवार की रात पास हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवारों को अनियंत्रित कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बिहार निवासी धनंजय और डिबाई निवासी हरीश की मौके पर ही मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि दोनों युवक दादरी स्थित एक कंपनी में नौकरी करते थे। बाइक को टक्कर मारने के बाद ब्रेजा कार भी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। एसआई नीटू कुमार ने बताया कि पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी है।

कार की टक्कर से घायल ई-रिक्शा चालक की मौत बिजनौर: कार की टक्कर से सवार की मौत के बाद गुरुवार रात ई-रिक्शा चालक ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने चालक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात चालक के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। गांव कंभौर निवासी 40 वर्षीय लोकेंद्र सिंह पुत्र बनवारी सिंह ई-रिक्शा चालक था। वह बुधवार शाम को गंज से एक सवारी लेकर ई-रिक्शा लेकर बिजनौर जा रहा था। इस दौरान सामने से आ आई कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर से लोकेंद्र और ई-रिक्शा में बैठा 46 वर्षीय सफाई कर्मचारी पंकज निवासी गांव मुकरपुर खेमा गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया।