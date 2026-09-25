बुलंदशहर में अनामिका चीनी मिल रोड का 23 करोड़ रुपये से चौड़ीकरण, शासन ने एस्टीमेट को दी स्वीकृति

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शासन ने औरंगाबाद से अनामिका चीनी मिल जमालपुर असावर, हामिदपुर-सिकंदराबाद कुचेसर राज्य मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 23.97 करोड़ रुपये के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान की है।

इस परियोजना के लिए 11.98 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी की गई है। प्रांतीय खंड जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर कार्य प्रारंभ करेगा। सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से यातायात को नई गति मिलेगी।

प्रांतीय खंड ने हाल ही में औरंगाबाद से अनामिका चीनी मिल जमालपुर असावर-हामिदपुर-सिकंदराबाद-कुचेसर राजमार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का 23.97 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा था। सड़क की लंबाई 12.500 किलोमीटर है, जो वर्तमान में तीन मीटर चौड़ी है। चौड़ीकरण के तहत इसे 5.50 मीटर चौड़ा किया जाएगा।