बसपा ने खोला पत्ता: शिकारपुर से मुकेश पंडित घोषित किए प्रत्याशी, मुनकाद अली ने साधा विरोधियों पर निशाना

संवाद सूत्र, शिकारपुर(बुलंदशहर)। पूर्व राज्यसभा सांसद एवं उत्तराखंड प्रभारी बाबू मुनकाद अली ने बसपा के पत्ते खोलते हुए जिले की शिकारपुर विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी के रूप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुकेश पंडित की घोषणा की। गांव के स्थित लार्ड शिवा इंस्टीट्यूट के मैदान में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा किसी पार्टी से नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों से गठबंधन करेगी।

मुनकाद अली ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी के अंतर को जनता समझ चुकी है। भाजपा ने सत्ता में आने से पहले विदेश से काला धन लाकर जनता के खाते में 15-15 लाख भेजे जाने की वायदा खिलाफी की। किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा। गन्ने की कीमतों में मामूली वृद्धि किसान के साथ एक धोखा है।

कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए मुनकाद अली ने कहा कि वह कहते हैं कि मुसलमान के हमदर्द हैं, मुसलमान के हमदर्द नहीं बल्कि उसकी वोट के हमदर्द हैं। मुनकाद अली ने कहा कि मुसलमान भाइयों एवं सर्व समाज के लोगों का इसी प्रकार समर्थन मिलता रहा तो प्रदेश में बसपा की सरकार को आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।