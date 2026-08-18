बुलंदशहर: डिबाई स्टेशन पर रूकेगी बरेली-इंदौर एक्सप्रेस; ग्वालियर, झांसी, उज्जैन व इंदौर सहित कई जगह पहुंचना होगा आसान  

संवाद सूत्र, डिबाई (बुलंदशहर)। डिबाई सहित जिले के लोगाें के लिए अच्छी खबर है। अब बरेली से चलकर इंदौर को जाने वाली बरेली-इंदौर एक्सप्रेस का ठहराव डिबाई स्टेशन पर भी होगा। बुधवार को अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया जाएगा। जिसके लिए स्टेशन अधीक्षक द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

क्षेत्र के लोगों की मांग को देखते हुये करीब तीन माह पूर्व बुलंदशहर के सांसद डाॅ. भोला सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री से बरेली से इंदौर की ओर जाने वाली बरेली-इंदौर एक्सेप्रेस का ठहराव गांव कसेर कलां स्थित डिबाई स्टेशन पर कराया था। अब बुधवार से इस ट्रेन का ठहराव डिबाई स्टेशन पर होगा। जिसके लिए डिबाई स्टेशन अधीक्षक रामजी लाल मीना द्वारा तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

रामजी लाल मीना ने बताया कि गाडी संख्या 14320 बरेली-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में एक दिन बुधवार को बरेली से चलकर चंदौसी, बबराला, डिबाई, अलीगढ़, आगरा फोर्ट, आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी, बीना, बिदिसा, उज्जैन होते हुए इंदौर जायेगी। बताया कि बुधवार को डिबाई रेलवे स्टेशन पर प्रथम बार इसका ठहराव होगा।