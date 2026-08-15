कृपया ध्यान दें! गाजियाबाद-मेरठ-सहारनपुर रूट पर ट्रेनें प्रभावित, देखें पूरी लिस्ट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली मंडल के गाजियाबाद-मेरठ सिटी-सहारनपुर खंड पर एल-क्रॉसिंग संख्या 50 के स्थान पर सीमित ऊंचाई के सबसवे के निर्माण किया जा रहा है।

इसके लिए अगले माह पावर और ट्रैफिक ब्लाक लिया जाना है। इस कारण ट्रेनों की आवाजाही बाधित होगी। कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव करने के साथ ही कई ट्रेनों को अलग-अलग स्थानों पर रोका जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर उनकी तिथि घोषित कर दी गई है।