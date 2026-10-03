बुलंदशहर में औरंगाबाद-पवसरा बागवाला मार्ग का चौड़ीकरण, 18 करोड़ स्वीकृत; टेंडर के बाद शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। शासन ने औरंगाबाद-पवसरा बागवाला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के 18.69 करोड़ रुपये एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर धनराशि जारी कर दी है। लोक निर्माण विभाग जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य आरंभ करा देगा। सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से यातायात को रफ्तार मिलेगी।

प्रांतीय खंड ने पिछले दिनों औरंगाबाद-पवसरा बागवाला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 18.69 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा था। शासन ने औरंगाबाद-पवसरा बागवाला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के एस्टीमेट को स्वीकृति प्रदान कर 9.34 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है।

लंबे समय से चली आ रही थी मांग प्रांतीय खंड अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही निर्माण कार्य आरंभ करा देगा। औरंगाबाद-पवसरा बागवाला मार्ग के 10 किलोमीटर का यह मार्ग फिलहाल साढ़े तीन मीटर चौड़ी है। साथ ही सड़क जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

लंबे समय से सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की मांग चली आ रही थी। चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के दौरान सड़क को अब साढ़े तीन मीटर से साढ़े पांच मीटर चौड़ा किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के बाद अनामिका चीनी मिल के लिए किसानाें को आवागमन में सहूलियत होगी। साथ ही राहगीरों को गड्ढ़ा युक्त सड़क से भी निजात मिलेगी।