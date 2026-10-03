Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गागलहेड़ी-भगवानपुर कांवड़ मार्ग का होगा चौड़ीकरण, 14 गांवों की आबादी को लाभ; 27 करोड़ का बजट मंजूर

By Sanjeev Kumar Gupta Edited By: Shivam Yadav
Published: Sat, 03 Oct 2026 12:04 PM (IST)

सहारनपुर से उत्तराखंड के भगवानपुर जाने वाले कांवड़ मार्ग का 27.78 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

HighLights

  1. 9 किमी लंबा गागलहेड़ी-भगवानपुर कांवड़ मार्ग होगा चौड़ा।

  2. 27.78 करोड़ रुपये की लागत से होगा मार्ग का सुदृढ़ीकरण।

  3. 14 गांवों की एक लाख से अधिक आबादी को मिलेगा लाभ।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। गागलहेड़ी से उत्तराखंड के भगवानपुर जाने वाले कांवड़ मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। नौ किमी लंबे मार्ग की चौड़ाई सात मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। 27.78 करोड़ की लागत से होने वाला यह काम एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। 14 गांवों की एक लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। हरिद्वार के लिए श्रावण मास में कई प्रदेशों के लाखों कांवड़िये इसी मार्ग से गुजरते हैं।

तेज और सुरक्षित यातायात के लिए अच्छे मार्गों के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तेजी से काम कराए जा रहे है। महानगर से 11 किमी दूर देहरादून रोड पर गागलहेड़ी कस्बे की आबादी लगभग 20 हजार है। यहां से दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कॉरिडोर के अलावा मुजफ्फरनगर के लिए फोरलेन निकलता है। इसके अलावा कस्बे के महाराजा अग्रसेन चौक से उत्तराखंड के भगवानपुर जाने वाले कांवड़ मार्ग की लंबाई लगभग नौ किमी है।

कांवड़ के दौरान प्रतिबंधित रहता है यातायात

श्रावण मास में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर आदि प्रदेशों के लाखों कांवड़िये हरिद्वार और गंगोत्री तक आवागमन के लिए सहारनपुर से होकर इसी मार्ग से निकलते हैं। कांवड़ के दौरान इस मार्ग पर सामान्य यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग के चौड़ीकरण-सुदृढ़ीकरण के लिए चालू वित्त वर्ष के प्रस्तावों में इस मार्ग को भी शामिल किया गया था। शासन से जारी स्वीकृति में 27 करोड़ 78 लाख 61 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। मार्ग पर गागलहेड़ी से लगभग एक किमी पर गांव मक्काबांस में लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण गृह है।

पानी निकासी के लिए बनाया जाएगा नाला

विभाग के अनुसार, एक किमी क्षेत्र को फोरलेन कर बरसाती पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके आगे सड़क की वर्तमान चौड़ाई सात मीटर है जिसे बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद नवंबर में निर्माण कार्य शुरू होने के बाद एक वर्ष के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

बताते चलें कि मार्ग पर यूपी बार्डर के बाद भगवानपुर लगभग तीन किमी रह जाता है। उत्तराखंड के क्षेत्र में मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां है। सहारनपुर और आसपास के कई गांवों से हजारों कामगार रोजगार के लिए औद्योगिक इकाइयों में जाते है।

मार्ग के दोनों ओर ये है गांव

गागलहेड़ी से शुरू होकर मक्काबांस, हरियाबांस, बुड्ढ़ाखेड़ा, नागल अहीर, चौरा खुर्द, ढाला माजरा, चौरादेव, चांदपुर, अमरपुर, फिराहेड़ी, सुनहेटी खड़खड़ी, नल्हेड़ा वेद बेगमपुर आदि गांव पड़ते है। मार्ग के चौड़ीकरण से इन गांवों की एक लाख से अधिक की अबादी को लाभ मिलेगा।

गागलहेड़ी के रामकुमार गुप्ता, पूर्व सूचना अधिकारी नरेन्द्र यादव, चौराखुर्द के विकास चौधरी व नागल अहीर के विक्रम यादव बताते है कि पिछले काफी समय से मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। मार्ग के चौड़ीकरण के बाद यहां उत्तराखंड की तर्ज पर औद्योगिक इकाइयों के भी अवसर बन सकते हैं।

गागलहेड़ी से भगवानपुर मार्ग के चौड़ीकरण-सुदृढ़ीकरण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद नवंबर में मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू करा दिया जाएगा।

-धर्मेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग।

यह भी पढ़ें- 109 सड़कों की एक साथ किस्मत बदलेगी! शाहजहांपुर को मिला विकास का बूस्टर डोज