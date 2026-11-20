जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिले के पेट्रोल पंपों पर अब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकार्डर (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे और इन्हें वाहन पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

इनकी मदद से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान हो सकेगी। प्रदूषण रोकने और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है।

डीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण कर कैमरों की स्थापना और कार्यशीलता जांचेगी।

एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह के अनुसार, पेट्रोल पंप पर वाहन पहुंचते ही एएनपीआर कैमरे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और वाहन की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी।

इससे पीयूसीसी वाले और इसके बिना चल रहे वाहनों की पहचान हो सकेगी। जिन वाहनों के पास पीयूसीसी नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से रोक दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर कैमरे लगाने और उन्हें वाहन पोर्टल से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है।