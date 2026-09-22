10 फीट का मगरमच्छ तालाब से निकलकर हाईवे पर आ गया, बुलंदशहर में दहशत के बीच लोगों ने दिखाई बहादुरी

संवाद सूत्र, छतारी (बुलंदशहर)। खुर्जा मार्ग स्थित नागलिया मार्ग के निकट सड़क पार रहे मगरमच्छ को वन विभाग की टीम और सर्प मित्र पवन कुमार की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। जिसके आरक्षित नरौरा स्थित नहर में छोड़ दिया है।

छतारी के खुर्जा-छतारी हाईवे स्थित सोमवार शाम नगलिया मार्ग पर उस समय अफरातफरी मच गई, जब पास के तालाब से निकलकर दस फीट लंबा मगरमच्छ मुख्य सड़क पर आ गया। जिसे देखकर राहगीरों व वाहन चालकों में अफरातफरी का माहौल बन गया। जानकारी होने पर ग्रामीण हो गए।

उन्होंने दहशत के बीच बहादुरी भी दिखाई। उनके द्वारा रोशनी आदि के माध्यम से मगरमच्छ को इधर-उधर जाने से रोका गया। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और सर्प मित्र पवन कुमार भी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उनके द्वारा रेस्क्यू करते हुए मगरमच्छ को पकड़ लिया गया।