'मुझे नेताओं में नायक कम खलनायक अधिक दिखते हैं', बिजनौर में बोले- स्वामी राजराजेश्वराश्रम 

जागरण संवाददाता, बिजनौर। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहे अशोक सिंहल के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शारदा पीठाधीश्वर स्वामी राजराजेश्वराश्रम ने विचार व्यक्त किए। नुमाइश ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अशोक सिंहल के जीवन में घटित घटनाओं को अपने संबोधन में शामिल किया। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि 'इसे मेरी दृष्टि का दोष कहें या कुछ और कि मुझे नेताओं में नायक से ज्यादा खलनायक अधिक नजर आते हैं।'

सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में स्वामी राजराजेश्वराश्रम ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहने जाने वाले कुर्ता-पजामा को लेकर भी टिप्पणी की। कहा कि आजकल इनके कपड़ों में इतना कलफ लगा होता है कि अगर किसी के सिर पर मार दें तो सिर ही फूट जाए।