जागरण संवाददाता, बिजनौर। चांदपुर से सपा विधायक स्वामी ओमवेश पर राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य की भूमि पर कब्जा कर गायों का बाड़ा बनाने के लिए 31 पिलर गड़वा का आरोप मंगलवार को लगा था। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा विरोध जताने पर विधायक अपने साथियों व ट्रैक्टर को मौके से लेकर चले गए।

क्षेत्रीय वनाधिकारी और वन दारोगा ने पिलर खुद उखाड़े। इस मामले में विधायक पर वन अपराध दर्ज कर लिया। उधर, बुधवार को विधायक ने भी वीडियो प्रसारित कर अपना पक्ष रखा। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मैने कब्जा किया है तो वन विभाग के अधिकारी अपनी औलाद की कसम खाएं। इसके बाद मैं खुद आत्मसमर्पण कर दूंगा।

विदुरकुटी के पास गांव गंज में चांदपुर से सपा विधायक स्वामी ओमवेश का केवलानंद निगम आश्रम है। यहीं उनका आवास, गोशाला और नर्सिंग कालेज है। यहां गंगा किनारे का क्षेत्र राज्य वन्यजीव बारहसिंगा सेंक्चुरी में शामिल है। मंगलवार को वन दारोगा हेमेंद्र सिंह गश्त पर गए तो उन्होंने आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि में स्वामी ओमवेश को ट्रैक्टर से पिलर गड़वाते हुए देखा।

उन्होंने इस संबंध में पूछा तो विधायक ने गायों के लिए बाड़ा बनाने की बात कही। वन दारोगा ने एतराज किया तो विधायक स्वामी ओमवेश अपने साथी भूरा के साथ ट्रैक्टर लेकर वहां से चले गए। वहां दस से 12 बीघा भूमि में 31 पिलर गड़े हुए थे।प्रकरण में विधायक व एक अन्य पर वन अपराध के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।