जागरण संवाददाता, बिजनौर। बरकातपुर के बाद चांगीपुर चीनी मिल ने भी किसानों का भुगतान शुरू कर दिया है। मिल चलने के चार दिन के अंदर ही किसानों के लिए भुगतान किया जा रहा है। मिल को गन्ना सप्लाई करने वाले किसानों के खातों में 11.50 करोड़ रुपये का भुगतान पहुंच जाएगा। मिल द्वारा 15 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। यह भुगतान चार जिलों के किसानों के खातों में जाएगा।

बरकातपुर मिल ने जिले में सबसे पहले पेराई शुरू की थी और प्रदेश में सबसे पहले किसानों के खातों में गन्ना भुगतान भेजा। मिल ने दीपावली से पहले ही दो बार भुगतान कर दिया था। बाकी चीनी मिल भी भुगतान करने में तेजी दिखा रही हैं। बरकातपुर के बाद चांगीपुर चीनी मिल ने भी भुगतान शुरू कर दिया है।

चार जिलों के किसानों के खातों में जाएगा गन्ना भुगतान मिल में 15 नवंबर तक खरीदे गए गन्ने का पैसा आज किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। चांगीपुर मिल में 11 नवंबर से पेराई सत्र शुरू किया था। चांगीपुर मिल को सिंभावली मिल का भी 30 लाख क्विंटल गन्ना क्षेत्र आवंटित किया गया है। चांगीपुर मिल में बिजनौर के अलावा मेरठ, हापुड़ और अमरोहा के किसानों के गन्ने की भी पेराई होती है। यानी यह भुगतान चार जिलों के किसानों के खातों में भी जाएगा।