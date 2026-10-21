PM मोदी ने चमकाई बिजनौर की बबीता रानी की किस्मत, हर्बल टी को मिला ₹1.25 करोड़ का इंटरनेशनल ऑर्डर

जागरण संवाददाता, बिजनौर। खाना बनाते हुए हर्बल टी बनाने का प्रयोग गांव से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक जा पहुंचा। प्रधानमंत्री ने नाम लिया तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी चाय को 1.40 लाख डॉलर के विदेशी ऑर्डर मिल गए।

अब समूह द्वारा विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी भेजने के लिए खुद का निर्यात लाइसेंस बनवाया जा रहा है। सब कुछ सही रहा तो देशी हर्बल टीम स्वयं सहायता समूह जिले का पहला समूह होगा जो खुद अपना माल विदेश भेजेगा।

कोतवाली ब्लॉक के गांव लक्खीवाला निवासी बबीता रानी खाना बनाते समय स्वजन से बात कर रहीं थीं। बातों-बातों में बात निकलकर सामने आई कि स्वस्थ रहने के लिए लोगों में गिलोय, मुलेठी, कच्ची हल्दी, इलायची, सौंफ आदि औषधीय गुण वाले खाद्य पदार्थाें को खाने का चलन बढ़ गया है।

उन्होंने तब सोचा कि क्यों न वे लेमन ग्रास को इनसे जोड़कर देखें। तब उन्होंने और थोड़ी लेमन ग्रास काटकर गिलोय, मुलेठी, कच्ची हल्दी, इलायची, सौंफ आदि का मिश्रण उस पर छिड़का। इस तरह हर्बल टी तैयार की। इसकी चाय बनाकर खुद पी तो जायका अच्छा लगा। उन्होंने इसकी चाय बनाकर पैकिंग कर बेचनी शुरू की।

26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विदुर प्रेरणा देशी हर्बल टी का नाम लिया तो देश भर में यह प्रसिद्ध हाे गई। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगाए गए स्टाल में हर्बल टी के लिए अजरबैजान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से 1.40 लाख डॉलर यानि लगभग सवा करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले।

अब समूह द्वारा खुद ही माल विदेश भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए निर्यात से जुड़े लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक जिले से किसी समूह का माल सीधे तौर पर विदेश नहीं गया है।