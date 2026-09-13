पिंजरे में गुलदार के साथ कैद होने पर राेने लगा कुत्ता, लेकिन बच गई उसकी जान 

संवाद सूत्र, हरेवली (बिजनौर)। गांव परमावाला में दस दिन पहले वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में आखिरकार गुलदार कैद हो गया। कुत्ते के लालच में आकर गुलदार पिंजरे में फंस गया।

शनिवार सुबह ग्रामीणों ने गुलदार (Leopard) को देखकर वन विभाग को सूचना दी। कई घंटे तक गुलदार के साथ ही कुत्ता भी पिंजरे में कैद रहा, हालांकि उसकी जान बच गई लेकिन गुलदार को देखकर भयभीत होकर कुत्ता रोता रहा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टीम ने गुलदार को बादीगढ़ वन चौकी में रखा है।

हरेवली के गांव परमावाला व आसपास के क्षेत्र में कई दिनों से गुलदार (तेंदुआ) देखा जा रहा था। गुलदार अभी तक कई बेसहारा पशुओं और आवारा कुत्तों को मार चुका था। ग्रामीणों की मांग पर करीब दस दिन पहले वन विभाग ने गांव परमावाला के पास जंगल में पिंजरा लगाया था।

इतने दिनों से गुलदार के कैद ना होने से ग्रामीणों में भय बना हुआ था। वन विभाग ने पिंजरे में आवारा कुत्ता बांधा था, आखिरकार शनिवार तड़के कुत्ते के लालच में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। ग्रामीण राम सिंह, सुनील कुमार, राजेंद्र सिंह आदि ने शनिवार सुबह खेतों पर जाते समय पिंजरे में गुलदार को देखा।

उन्होंने बताया कि गुलदार को पिंजरे समेत रेहड़ की बादीगढ़ वन चौकी में रखा गया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर गुलदार को छुड़वाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि दो गुलदार देखे जा रहे थे, अब दूसरे स्थान पर पिंजरा लगाया जाएगा।