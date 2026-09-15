VIDEO: मालिक को बचाने को गुलदार से भिड़ा कुत्ता, इससे गुलदार पेड़ पर जा बैठा, 2 घंटे बाद दूसरे किसान को हमला कर किया घायल

संवाद सूत्र, रेहड़ (बिजनौर)। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व वन रेंज से सटे गांव मलकंठपुर गढ़ी में मंगलवार सुबह गुलदार (तेंदुआ) एक किसान के घर के बाहर आ गया। पालतू कुत्ते के साथ टहलने जा रहा किसान गुलदार को देख भयभीत हो गया। इसके बाद पालतू कुत्ता गुलदार से भिड़ गया।

इस दौरान गुलदार (Leopard ) पेड़ पर चढ़ गया और करीब दो घंटे तक बैठा रहा। बाद में गुलदार के नीचे कूदने के बाद उसने दूसरे किसान पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को भगाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। पिंजरा लगाकर निगरानी के लिए वनकर्मियों को तैनात कर दिया गया है।

गांव मलकंठपुर गढ़ी अमानगढ़ टाइगर रेंज के बिलकुल पास स्थित है। मंगलवार सुबह करीब पौने छह बजे गांव निवासी सरदार भूपेंद्र सिंह अपने पालतू कुत्ते रोबिन के साथ टहलने जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही उन्होंने मेन गेट खोला तो सामने गुलदार बैठा देखकर वह भयभीत हो गए। तभी उनका पालतू कुत्ता गुलदार से भिड़ गया, गनीमत रही कि गुलदार ने भूपेंद्र सिंह व कुत्ते पर हमला नहीं किया। कुत्ते के लगातार भौंकने से गुलदार भूपेंद्र के घर के बराबर में उनके खेत में खड़े यूकेलिप्टिस के पेड़ पर चढ़ गया। पालतू कुत्ता भी काफी देर तक पेड़ के नीचे से भौंकता रहा, जिससे गुलदार करीब दो घंटे तक पेड़ पर ही बैठा रहा।